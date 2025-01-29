3 gazeteciye tutuklama talebi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'atanmış bilirkişi' diye tanımlayıp ismini verdiği ve Halk TV’deki gazetecilerin bunu yayınlaması sonrası gazetecilere yönelik başlatılan soruşturmada üç isim için tutuklama talebi verildi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve Halk TV Programcısı Barış Pehlivan savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık her üç isim için de tutuklama talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Daha sonra Halk TV bir açıklama yaparak söz konusu telefon görüşmesini Kürşad Oğuz'un kaydettiği , yayınlama kararının da Suat Toktaş'a ait olduğu açıklanmıştı.

Yapılan açıklama sonrası Kürşad Oğuz, Suat Toktaş ve Barış Pehlivan hakkında tutuklama talebi verildi.