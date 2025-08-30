3 genç kız faciayı yaşadı! Alev alev yandılar. Bunu yaparken dikkat

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen 3 genç kız arkadaşın eğlencesi felaketle sonuçlandı. Gençlerin, dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı esnada yakıt bidonu alev aldı. Alevlerin sıçraması neticesinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan 1’inin durumu ciddiyetini koruyor.

Korkunç olay, Yağcılar Mahallesi’nde 21 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı. Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi.

aw528027-01.jpg

Bu esnada yakıt bidonu biranda alev aldı. Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı.

aw528027-02.jpg

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ş.N.S.’nin SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aw528027-03.jpg

aw528027-04.jpg

aw528027-05.jpg

aw528027-06.jpg

aw528027-07.jpg

aw528027-08.jpg

