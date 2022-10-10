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3 gün elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van’ın Özalp ilçesinde 3 gün boyunca elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 19:39
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3 gün elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

3 gün elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Özalp ilçesine bağlı Şehitteğe Mahallesi’nde elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı. Elektrik direğinde 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye giden ekipler, merdiven aracılığıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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