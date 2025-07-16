3 gün önce baba olmuştu: Uzman çavuşun kahreden ölümü!

Adıyaman'da görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, eşinin doğum yapmasından dolayı birliğinden izin alarak Hatay'a geldi. Evladının doğumundan 3 gün sonra aniden fenalaşan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatından 3 gün önce baba olan uzman çavuşun ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu.

Doğmaz'ın cenazesi İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Çiğdemlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Belen ilçesinde bulunan Muhlis Ali Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Öte yandan Doğmaz'ın ilk kez baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi.