Galatasaray'ın eski golcüsü, teknik direktör Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu.

Karan, 3 gün önce çalıştırdığı 24Erzincanspor'dan ayrılmışı.

Ümit Karan'ın yeni takımı yine 2. lig takımlarından Kastamonuspor oldu. Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 7-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından Metin Akpunar'la yollarını ayırmıştı.

Kastamonuspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan’a ‘camiamıza hoş geldin’ diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz"