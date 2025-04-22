3 günde 100'den fazla deprem oldu. Gizli fay hattı tespit edildi

Uzmanlar, en büyüğü 4.3 olan sarsıntıların daha önce haritalanmamış bir bölgede yaşandığını belirtirken, bölgede yeni bir fay hattı oluşabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SİMAV SALLANIYOR: BİLİNMEYEN BİR FAY MI HAREKETLENDİ?

Kütahya'nın Simav ilçesi, 19 Nisan'dan itibaren yoğun bir sismik hareketlilikle karşı karşıya kaldı. Bölgede kaydedilen 100'ün üzerindeki depremin en büyüğü 4.3 büyüklüğünde ölçülürken, depremlerin yaşandığı alan dikkat çekti. Prof. Dr. Cafer Özkul, sarsıntıların Simav, Emet-Gediz ve Naşa Fay Zonları arasında kalan, daha önce haritalarda yer almayan bir bölgede meydana geldiğini açıkladı.

ÖNCÜ VE ARTÇI ŞOKLAR MI? AZALMA EĞİLİMİ BAŞLADI

Prof. Dr. Özkul, depremlerin başlangıçta büyüklüklerinin arttığını ancak 21 Nisan itibarıyla azalma eğilimine girdiğini ifade etti. Bu durumun, sismik hareketliliğin öncü ve artçı şoklar şeklinde değerlendirilebileceği anlamına geldiğini belirtti. Özkul, bölgedeki küçük ölçekli depremlerin dahi sağlam olmayan binalarda çatlaklara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

UZMANLARDAN DETAYLI İNCELEME ÇAĞRISI

Jeoloji uzmanları, Simav ve çevresindeki bu sıra dışı deprem aktivitesinin nedenlerinin ve olası risklerinin daha net anlaşılması için bölgede detaylı saha çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi ve elde edilecek veriler ışığında gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.