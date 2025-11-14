Olay, 16.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuyubaşı köyünde yapımı süren bir bina inşaatında meydana geldi.

İnşaatta kalıp sökümü yapan işçiler Seyithan Alkan ve R.A., iddiaya göre üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı işçilerden Seyithan Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.









Tedavisi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden R.A.'nın ise entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

YÜREK BURKAN OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI



Mersin'in Anamur ilçesinde bir asansör firmasında çalıştırılan 16 yaşındaki MESEM öğrencisi Alperen Uygun, inşaatta asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmişti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan maden faciasında da Demirtan İnşaat'a ait ocakta rutin patlatma sonrası yaşanan heyelan, bir kamyon ve iş makinesini metrelerce toprak altında bırakmıştı. 75 yaşındaki Ahmet Şahin'in cansız bedenine olaydan 7 gün sonra ulaşılmıştı.