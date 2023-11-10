3 gündür haber alınamayan kadın evinin balkonunda ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yalnız yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinin balkonunda ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
3 gündür haber alınamayan kadın evinin balkonunda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Burgaz Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi’nde bulunan apartman dairesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Ülker Öcalan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir marifeti ile eve giren polis ekipleri yaşlı kadını evinin balkonunda hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ülker Öcalan'ın hayatta yaşayan kimsesinin bulunmadığı ve emekli olduktan sonra da tek başına yaşamını sürdürdüğü öğrenilirken, kadının kimsesizler mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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