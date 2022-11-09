3 gündür kayıp 15 yaşındaki Fidan ölü bulundu

(İHA) - Hatay'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Erzin ilçesinde narenciye bahçelerinde çalışan çocuk işçi Fidan Tunç, iddiaya göre 3 gün önce çalışmak için gittiği bahçede ortadan kayboldu.

Fidan’ın ailesi kızları için kayıp başvurusunda bulundu. Üç gündür ailesi ve güvenlik birimleri tarafından aranan Fidan Tunç, başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu.

Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.