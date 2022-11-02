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3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 günlük olan kız bebeğin babası, hastanede taburcu işlemlerini yaparken çocuğunun kaçırıldığını fark etti. Döndüğü odada bebeği göremeyen baba, polise haber verdi. 

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 20:02
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3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var

3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var
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Şikayet üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin bebeği hastaneden kaçırdığını belirledi. Bebeğin Haliliye ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla bulduğu bebeği ailesine teslim etti.

BEBEK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan baskında kaçırılan bebek bulundu ve ailesine teslim edildi.

Bebeğin kaçırılmasıyla ilgili evde bulunan M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K. (50) gözaltına alındı. Emniyette, şüphelilerden 3'ü, bebeği H.K. ve M.K.'ye vermek üzere kaçırdıklarını öne sürdü.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. 

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