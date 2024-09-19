3 günlük denetimde silah, bıçak ve uyuşturucular ele geçirildi

Kaynak: İHA
3 günlük denetimde silah, bıçak ve uyuşturucular ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan "şok" denetimlerde ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda bıçağın ele geçirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen "şok" uygulamada ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda bıçak ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin farklı noktalarında "sok" uygulama yapıldı. 3 gün boyunca yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız silah, çok sayıda maksat dışı taşınan bıçak, çeşitli miktarlara esrar, sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgili çok sayıda şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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