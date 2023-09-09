3 hafta ömrü kaldı denilen hasta bir buçuk senedir hayatta. Üstelik kemoterapinin işe yaramadığı söylendi

İngiltere’de lösemi teşhisi konulan 62 yaşındaki Dennis Blackman’a doktorlar 3 hafta ömrü kaldığını söyledi. Blackman teşhisin üzerinden 17 ay geçmesine rağmen halen hayatta.

3 hafta ömrü kaldı denilen hasta bir buçuk senedir hayatta. Üstelik kemoterapinin işe yaramadığı söylendi

Mynet’te yer alan habere göre, İngiltere’de yaşayan 62 yaşındaki Dennis Blackman isimli bir adam 50’li yaşlarında girdiğinde sağlık sorunları yaşamaya başladı. 54 yaşında felç geçiren Blackman, 58 yaşında kalça protezi ameliyatı geçirdi ve aşırı yorgunluk, soğuk eller ve kas zayıflığı yaşamaya başladı. 2022 yılında semptomların kötüleşmesi üzerine doktora giden Blackman’a yapılan testlerin sonucunda AML (akut miyeloid lösemi) teşhisi konuldu.

losemi-teshisi.jpg

Yaşaması için doktorların kendisine 3 haftalık süre verdiğini ifade eden Blackman, doktorun kendisine “Önünüzde 3 hafta kaldı ve eve gidip bunu ailenize söylemenizi ve her şeyin yolunda olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok zamanınız kalmadı” dediği anlattı.

losemi-teshisi2.jpg

İlk teşhisin ardından sert bir tedavi dönemine başlayan Blackman, “Çok karanlık günler geçirdik ve çocuklarımın gözlerine her baktığımda gözyaşlarına boğuldum. Hepimiz için çok duygusal bir dönemdi. Kemoterapinin işe yaramadığını söylediklerinde kendi cenazemi planlamaya karar verdim. Okunacak ilahileri bile seçtim” dedi.

losemi-teshisi3.jpg

İlk teşhisin üzerinden 17 ay ve kemoterapinin işe yaramamasının üzerinden 8 ay geçtikten sonra Blackman hâlâ hayatta ve ailesiyle vakit geçiriyor. Yaşamak için savaşmaya devam edeceğini söyleyen Blackman, “Her gün yatağa gidiyorsunuz ve şunu düşünüyorsunuz: 'Yarın uyanacak mıyım?' Ve sonra her sabah şunu düşünüyorsunuz: 'Bugün öleceğim gün mü olacak? Başlangıçta çok zordu ve dünyayı dışlamaya çalıştım ama zaman geçtikçe sonsuza kadar böyle yaşayamayacağınızı anladım. Sadece bir canın var, bu yüzden savaşmaya devam etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu Spor
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek Spor
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu Dünya
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi Güncel
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu Güncel
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu
Kuruluş Osman'a flaş transfer Magazin
Kuruluş Osman'a flaş transfer
9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?