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3 haftadan fazla öksürüyorsanız bunlara dikkat! Öksürüğün sebebi nedir? Sürekli öksürük neden olur?

Uzmanlar tekrar eden öksürüğün ciddi pek çok hastalığın habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle 3 haftadan uzun süren öksürüklerde doktora başvurulması gerekiyor. Peki, uzun süren öksürük neyin habercisi? Öksürüğün sebebi nedir? Sürekli öksürük neden olur?

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:51
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3 haftadan fazla öksürüyorsanız bunlara dikkat! Öksürüğün sebebi nedir? Sürekli öksürük neden olur?

3 haftadan fazla öksürüyorsanız bunlara dikkat! Öksürüğün sebebi nedir? Sürekli öksürük neden olur?
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Uzmanlar uzun süreli öksürüklerin pek çok hastalığın habercisi olduğunu söylüyor. Devamlı öksürüğün yanında ateş, üşüme ve kusma gibi bazı ciddi bulgular öksürüğün başka ciddi hastalığın belirtisi olabilmektedir. Peki, uzun süren öksürük neyin habercisi? Öksürüğün sebebi nedir? Sürekli öksürük neden olur?

Uzun süreli öksürüklerde uzmanlar başka hastalıkların habercisi olabileceğini söylüyor. Öksürüğün öncelikle bir savunma mekanizması olduğunu belirten uzmanlar, “Farklı bir ortama girildiğinde yabancı partiküller veya toz vücuda yabancı bir madde girdiği algısı oluştuğunda vücut buna tepki vererek bunu dışarı atmaya çalışır.” diye konuştu. Ancak çoğunlukla altta yatan bazı hastalıkların öksürüğe neden olduğunu dile getiren Yüzüak, “Hastalık oluştuğunda balgamı temizlemek için de öksürük gelişir.” şeklinde açıklıyor.

ÖKSÜRÜĞÜN YANINDA ATEŞ VE ÜŞÜME VARSA DİKKAT!

Öksürüğe eşlik eden ateş, balgam çıkarma, kusma veya artan ses kısıklığı, üşüme titreme bulguları varsa hastalık ilerlemeden bir doktora başvurulması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “Bunlar hastalığa bağlı gelişen, daha kısa süreli akut öksürük nedenleridir. Uzun süren öksürüklerin altında ise, daha ciddi hastalıklar yatabilir, akciğer kanseri, akciğer embolisi gibi hastalıkların neden olduğu öksürük çeşitleri de vardır, bunlar kronik öksürüklerdir ve 3 haftadan uzun sürer.” ifadelerini kullandı. Bunun dışında alerjik bünyeye sahip insanlarda astım gibi hastalıklar, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarında da öksürüğün uzun sürebildiğini belirten Dr. Yüzüak, “Altta yatan hastalık tedavi edildiğinde, öksürük sorunun da ortadan kalkacağını ifade ederek, “Ancak bazı kronik hastalıklarda, kemoterapi alan hastalarda öksürüğün devam etmesi mümkündür. Bu durumlarda, öksürüğü baskılayan tedaviler uygulanır.” şeklinde konuştu.

ÖKSÜRÜK VARSA SİGARADAN UZAK DURULMALI

Ek sık görülen öksürüklerin; alerjik rinite bağlı veya mide problemlerinin yol açtığı boğaz tahrişi sonucu oluşan öksürükler olduğunu aktaran uzmanlar, “Astım, KOAH veya reflü gibi hastalıklar en sık görülen öksürük nedenlerindendir.” dedi. Reflü ve geniz akıntısının öksürüğün yanı sıra ödeme neden olarak ses kısıklığına neden olabildiğini ekleyen Yüzüak, “Uzun süren öksürük sonucunda boğazda tahriş veya şiddetli öksürük sonucunda kadınlarda idrar kaçırma gibi sosyal problemler de görülebilir.” diye konuştu. Öksürüğün en önemli nedenlerinin başında ise sigara içmenin geldiğini vurgulayan uzmanlar, öncelikle sigaranın bırakılması gerektiğini belirtti.

DOKTORA BAŞVURMAK ŞART

Öksürüğün tanı ve tedavisine ilişkin uzmanlar, “Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu düşünüldüğünde gerekli görülürse akciğer filmi, kan tahlili PCR Testi ve laboratuvar tahlillerinden yararlanarak, hastalığın tanısı konduktan sonra, tedaviye başlanır. Enfeksiyon tedavisine genelde 1 hafta ile 10 gün içinde yanıt alınır, alerji tedavisi daha uzun sürer. Tedavi sonrasında şikâyet geçmezse altta bir tüberküloz veya zatürre hastalığı olup olmadığına bakılır.” Altta yatan ciddi hastalıkların olması durumunda örneğin kanser hastalarında, doktora ne kadar geç gelinirse tedavinin başarı oranının o kadar düşebileceğine dikkat çeken Yüzüak, “6 ay öksürdükten sonra doktora gelen birinin, akciğer kanserinin çok ileri bir aşamasında olduğunu fark etmek çok üzücü olabilir. Bu nedenle 3 haftadan uzun süren bir öksürük durumunda mutlaka doktora gidilmeli.” ifadelerini kullandı.

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