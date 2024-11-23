3 hırsız marketi talan etti

Hırsızlık olayı Batman SSK Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şahıs, marketin kapı camını kırmak suretiyle içeri girdi.

Şahıslar; 40 bin TL, 2 diz üstü bilgisayar, sigara reyonunda bulunan 400 adet sigara, çok sayıda çakmak ve çikolata ürünlerini torbalara doldurarak kayıplara karıştı.

Market sahibi iş yerine geldiğinde soyulduğunu anladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenebilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.