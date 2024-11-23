3 hırsız marketi talan etti

Kaynak: İHA
3 hırsız marketi talan etti

Batman'da bir markete giren 3 şahıs, getirdikleri torbalarla para, bilgisayar ve çok sayıda sigara alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsızlık olayı Batman SSK Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şahıs, marketin kapı camını kırmak suretiyle içeri girdi.

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Şahıslar; 40 bin TL, 2 diz üstü bilgisayar, sigara reyonunda bulunan 400 adet sigara, çok sayıda çakmak ve çikolata ürünlerini torbalara doldurarak kayıplara karıştı.

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Market sahibi iş yerine geldiğinde soyulduğunu anladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenebilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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