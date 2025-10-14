Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda 12 adet toplam değeri 15 milyon TL olan senetler, 37 bin 500 avro, 3 bin 250 dolar, 9 adet altın, 149 adet boş senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 443 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu ve muhtelif dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.