3 ilde acele kamulaştırma kararı alındı. Cumhurbaşkanı imzaladı

Cumhurbaşkanı kararıyla Yalova, Kırıkkale ve Erzurum’da enerji projeleri için acele kamulaştırma yapılacak. Rüzgar, güneş ve depolamalı güneş santralleri, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerini güçlendirecek.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Yalova, Kırıkkale ve Erzurum’da enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu karar, ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendirme ve temiz enerji üretimini artırma hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yalova’da Manastır-Esenköy Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) için belirlenen taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırılacak. Kırıkkale’de ise Besa-1 Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi kapsamında bazı araziler aynı süreçten geçecek. Erzurum’da ise Karaçoban Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali için taşınmazlar EPDK tarafından alınacak. Bu projeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Söz konusu santraller, Türkiye’nin 2035 karbon nötr hedeflerine katkı sunacak. Uzmanlar, bu yatırımların enerji arz güvenliğini artıracağını ve yerel ekonomilere hareketlilik getireceğini belirtiyor. Kamulaştırma süreçlerinin hızla tamamlanmasıyla projelerin kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor.