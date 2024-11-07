3 ilde bahis operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

Mersin polisinin yasadışı bahis suçuna yönelik 3 ilde 20 adrese gerçekleştirdiği operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasadışı bahis suçuna yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar çerçevesinde 20 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli Antalya ve Mardin'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu hap, banka kartları, 17 adet cep telefonu, dolar ve euro olmak üzere yaklaşık 800 bin TL ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.