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Malatya, İstanbul ve Bayburt'ta bahis operasyonu: 21 gözaltı

Malatya, merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:08
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3 ilde bahis operasyonu: 21 gözaltı

Malatya, İstanbul ve Bayburt'ta bahis operasyonu: 21 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süre önce kentte yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. 

Soruşturmayı derinleştiren ekipler yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis oynatıldığı ve öğrenciler adına açılan banka hesaplarından son üç ayda 48 milyon TL para hareketinin gerçekleştiğini tespit ederek zanlıları takibe aldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Malatya merkezli İstanbul ve Bayburt'ta belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyon çerçevesinde 21 ikamet ve 4 ofis olmak üzere toplam 25 adreste yapılan aramalarda yasadışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen 31 adet cep telefonu, 54 adet sim kart, 9 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 4 adet USB, 2 adet hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı ile 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 21 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslara banka bilgilerini veren 30 şahsın iş ve işlemleri sürdüğü firari 2 zanlının ise yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

 

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