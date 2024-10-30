3 ilde büyük Rent A Car vurgunu! Çok sayıda mağdur var

İstanbul’da aracına park halindeyken çarpılan A.A. isimli bir vatandaş, sigorta şirketi aracılığıyla 10 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Esenyurt, Bursa ve İzmir’de şubeleri bulunan bir “Rent a Car” firmasından ikame araç aldı.

Haber7'de yer alan habere göre, 17 Ekim’de, kiralık aracı teslim almaya gelen firma yetkilileri sağ ön çamurlukta bir hasar tespit etti. Durumu öğrenen A.A., polis çağırarak olay kaydı tutturmak istedi ancak firma yetkilileri polislerin gelmesinin saatler süreceğini belirterek bekleyemeyeceklerini söyledi ve aracı götürdüler.

Daha sonra sigorta şirketi ve acentesiyle görüşen A.A., olay tutanağı tutulması gerektiğini öğrendi. Tekrar Rent a Car ile iletişime geçtiğinde, firmadan bir yetkili hasar bedelini kendisinin karşılaması gerektiğini iletti. Konuyla ilgili internetten araştırma yapan A.A., Şikayet Var sitesinde benzer sorunları yaşayan çok sayıda kişinin olduğunu fark etti.

"ARACI ALIP GÖTÜRDÜLER"

Kiralık araçta kasko olduğunu ve hasarı karşılamak istemediğini belirten A.A., yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Rol Rent a Car adındaki firma, aracı benden 17 Ekim 2024 Perşembe günü teslim almaya geldi. Ben işte olduğum için ablam ve kardeşim aracı kendilerine teslim etti. Firmadan gelen yetkili araca bakarken benim kardeşlerim aracın sağ ön çamurluğunda bir çizik olduğunu söyledi. Ben de benden önce o hasarın olmadığını ve araç bendeyken olmuş olabileceğini söyledim. Hemen sigorta acentesi ile görüştüm. Polis çağırıp tutanak tutmamı istediler. Rol Rent a Car firmasından aracı almaya gelen yetkiliyi aradım. Polis çağırmak istediğimi söyledim. Kendisi bana polisin 4-5 saate anca geleceğini ve aracı başka bir kişiye kiralayacaklarını söyleyerek aracı alıp gitti.

ÖNCE 60 BİN, SONRA 35 BİN TL İSTEDİLER

Aracı teslim ettikten 1 gün sonra 18 Ekim’de yeniden Rol Rent a Car’dan bir yetkili ile irtibata geçtim. Hasarı karşılamak istediğimi söyledim. Benden 9 bin 600 TL hasar masrafı, değer kaybı, avukat ve mahkeme masrafı diyerek 60 bin TL istediler.

60 bin TL ödeyemeyeceğimi söylediğimde de aynı kişi bana ’35 bin TL verirseniz bu işi kapatırız’ dedi. O parayı da ödeyemeyeceğimi söyledim. Değer kaybı olarak da 2-3 bin TL teklif ettim, kabul edilmedi.”

ARACI TESLİM ALDIKTAN 3 GÜN SONRA İCRA DAVASI

Hem sigorta firması ile hem de Rol Rent a Car ile uzlaşma görüşmelerini sürdüren A.A., 26 Ekim'de e-Devlet'ten UYAP sistemine girdiğinde Bursa 5. Genel İcra Dairesi üzerinden hakkında icra takibi başlatıldığını fark etti.

A.A., “Adamlara hasarı ödeyeceğimi, anlaşmak istediğimi söylememe rağmen aracı teslim aldıktan 3 gün sonra icra davası açmışlar. 9 bin 600 TL hasar bedeli, küçücük bir çizik için 45 bin TL değer kaybı ve 8 bin 400 TL mahrumiyet bedeli, mahkeme masrafları ile birlikte toplamda 74 bin 379,87 TL icra takibi başlatmışlar” dedi.

KÜÇÜK BİR ÇİZİK İÇİN 75 BİN TL İSTEDİLER

Büyükçekmece İcra Müdürlüğü'ne giderek hasar bedeli ile mahrumiyet bedelini kabul eden, 45 bin TL’lik değer kaybına ise kısmi itirazda bulunan A.A., “45 bin TL’yi neye göre, kime göre yazmışlar bilmiyorum. Değer kaybı bilirkişi tarafından mı belirleniyor, yoksa bunlar istediklerini yazabiliyor mu? Küçücük bir hasar için 45 bin TL değer kaybı görünce şoke oldum” dedi.