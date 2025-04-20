3 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
3 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 3 ilde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, "Adınız terör örgütüne karıştı" ve "Kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor" yalanıyla 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptığını belirledi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde 255 bin dolar ve 4 milyon TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

3 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

3 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

3 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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