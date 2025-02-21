3 ilde hırsızlara operasyon: 17 tutuklama

Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'de 2024- 2025 yıllarında 23 farklı eve giren ve 12 milyon 385 TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2024- 2025 yıllarında 23 farklı evde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelilerin evlerin kilitli olmayan kapılarını özel aparat yardımıyla açarak toplamda 12 milyon 385 TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE TESPİT

Soruşturma kapsamında hırsızların tespit edilmesi işin teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı. Hırsızlık olayına karışan 28 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. 28 şüpheliden beşinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması ve çalınan eşyanın ele geçirilmesi amacıyla 18 Şubat günü Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklandı.