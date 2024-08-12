3 ili sağanak vurdu

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, bazı meyve bahçelerinde ve evlerde hasara yol açtı. Öğleden sonra başlayan yoğun yağış, Kötek köyü ve Bayam Mahallesi'nde sele neden oldu, bu durum meyve bahçelerine ciddi zararlar verdi.

Kötek köyünde ise kuvvetli yağmur ve rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Hasar tespit çalışmaları ekipler tarafından hızla başlatıldı.

ERZURUM

Erzurum'un Horasan ilçesinde de benzer bir durum yaşandı. İğdeli ve Hacıhalil mahallelerinde etkili olan sel, akşam saatlerinde taşkınlara neden olarak evleri, ahırları ve ekili arazileri vurdu.

İğdeli köyünde yaşayan çoban Haydar Torol, evinden çıkarken sel sularına kapıldı ancak abisinin yardımıyla son anda kurtarıldı. Tedavi için Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Torol'un sağlık durumu iyi. Selin etkilediği bölgede, iki eşek sele kapılarak telef oldu. İğdeli Mahallesi Muhtarı Sena Aras, bölgedeki dere ıslahı çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.

TRABZON

Trabzon'un Of ilçesinde de şiddetli yağışlar sonucu su taşkınları yaşandı. İlçe merkezinde ve İrfanlı Mahallesi'nde dere su seviyesinin artmasıyla taşkınlar meydana geldi. Belediyeye bağlı ekipler, taşkınların etkisini azaltmak için tıkanan menfezleri açma çalışmalarına başladı. Ayrıca, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.