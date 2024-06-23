3 iş insanını Cunda Adası'nda şoke eden olay. Erkek oldukları için restorana giremediler

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, kendisi de turizmci olan Ömer Bilginoğlu, 19 Haziran tarihinde 2 arkadaşı ile beraber Cunda Adası’nda bulunan Moshos Taverna isimli bir işletmeye gitti.

Mekan girişinde kendisini işletme müdürü olarak tanıtan bir kişi mekanda yer olduğunu ancak iş insanlarının 3’ünün de erkek olmasından dolayı kendilerini restorana alamayacaklarını söyledi. Bilginoğlu kendisinin de işletmeci olduğunu, takınılan tavrın yanlış olduğunu dile getirse de sonuç alamadı ve durumu Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şikayet etti.

“BİR ŞEY YAPAMAYIZ”

Şikayeti olan Zabıta Müdürlüğü ise durum karşısında bir şey yapamayacaklarını “Biz bir şey yapamayız” ifadesi ile belirtince iş insanı Bilginoğlu bu defa CİMER’e şikayette bulundu.

Yapılan şikayette işletmenin bir gece kulübü olmadığı, yapılan uygulamanın cinsiyetçi olduğunu, zabıta müdürlüğünün de söz konusu durum hakkında işletmeyi uyaracaklarını ancak cezai işlemin mümkün olmadığını şu sözler ile belirtti:

“Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Cunda adasında bulunan.Cunda MOSHOS TAVERNA isimli mekana 19.6.2024 tarihinde akşam saatleri 21.40 da 3 arkadaşımız ile yemek yemek icin gittik. Kapıda duran yetkili müdür olduğunu söyleyen şahıs(bay) bizlere yerimiz var ancak kusura bakmayın 3 Erkek olarak alamayacağı bilgisini verdi. Bahsi geçen mekan restorana(alkollu lokanta) olup gece klubü dahi değildir. Kendilerine bu yaptıkları cinsiyetçiliğin yanlış olduğunu ilettim kendisi bana “haklısınız ama yine de almıyorum” şeklinde cevap verdi. Olayın hemen akabinde görev yapan zabıta memurlarına durumu anlattık kendilerini uyaracaklarını ancak cezai işlem uygulanmasının mümkün olmadığını tarafıma sözlü olarak söylediler. UMUMA AÇIK işletmelerde böyle bir tutuma müsaade edilmemelidir. Bizler vatandaş olarak böyle cinsiyetçi ve yasa(mevzuata) aykırı tutum sağlayan bu işletme çalışanı ya da yetkililerine cezai işlem uygulanmasını saygılarımızla arz ederiz. ÜLKEMİZDE böyle işletmeler ve işletme sahiplerine gerekenin yapılmasını istiyoruz.”