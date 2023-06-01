3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 16 Haziran'da başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZFAŞ, İZELMAN ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği ile düzenleyeceği 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 16 Haziran 2023 tarihinde Elhamra Sanat Merkezi’ndeki açılış töreni ile başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış töreninde sinema ve müzik yazarı Sevin Okyay ile akademisyen-yazar Prof. Dr. Oğuz Makal’a bu yılın ‘Emek Ödülleri’ni takdim edecek. Ardından, Nuri Bilge Ceylan’ın üç filmden seçilen on bir sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan “Taşra Üçlemesi” projesinin dünya prömiyeri yapılacak. Filmlerden seçilen sahneler perdede gösterilirken müzisyenler bu besteleri sahnede icra edecekler. Projenin bestecisi Piyanist Yiğit Özatalay. Sanatçıya saksafonda Barış Ertürk, davulda Mustafa Kemal Emirel eşlik edecek.

7 MEKANDA 100 FİLM GÖSTERİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Institut Francois, Goethe Enstitüsü, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Liszt Kültür Merkezi, Macaristan Ulusal Sinema Kurumu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Özgörkey Holding destekleri ile gerçekleşecek festivalde 7 gün süresince 7 mekanda 100’ü aşkın film gösterilecek. İstinye Park Teras’ın iki salonu festivalin iki yarışmasının mekanı olacak. Festivalde bu yıl Ulusal Yarışma’nın yanı sıra müzik temalı kurmaca ve belgesel filmlerin yarışacağı Uluslararası Yarışma da yer alıyor. Programın diğer bölümleri ise: Dünya Festivallerinden, Müziğin Yıldızları, Müziğin İzinde, İki Arada Bir Derede (Göç temalı filmler), Ustaya Saygı: Luchino Visconti, Hayatın Ritmi, Hayal Ülkesi, Kısaca Müzik.

SİNEMA MÜZİK İLİŞKİSİ KONUŞULACAK

19 Haziran’da da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Zuhal Olcay bir konser verecek; 21 Haziran Avrupa Müzik Günü’nde İstinye Park Teras’da Onur Ödülleri ve Yarışma Ödülleri sahipleri ile buluşacak. Festival kapsamında ‘Sinema-Müzik İlişkisi’ konulu bir seminer düzenlenecek. Bu yılki festivalin afişi Nazlı Ongan’ın, ödül heykelcikleri ise Sema Okan Topaç’ın imzalarını taşıyor. Festival gösterimleri İstinye Park Teras’ın iki salonunun yanı sıra, İzmir’in en eski sinemalarından, uzun yıllar Devlet Opera ve Balesi salonu olarak kullanılan Elhamra, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, Kültürpark İzmir Sanat salonlarında ve Güzelyalı sahilindeki Kadifekale gemisinde yapılacak.