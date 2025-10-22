YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

3. Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Müsabakaları, oynanan çekişmeli ve keyifli karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Turnuvanın final müsabakası Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile Bozüyük Kaymakamlığı arasında oynandı. Müsabakanın kazananı Bozüyük Kaymakamlık Erkek Voleybol Takımı olurken, kazanan takım Bilecik'i Sakarya’da düzenlenecek olan grup finallerinde temsil edecek.

Final müsabakasını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, hakemlerimize, kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.