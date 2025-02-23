3 katlı apartmanın çatısında yangın

Mardin Kızıltepe'de 3 katlı bir binanın çatı katında bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi 423’üncü sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında odunluk olarak kullanılan bölümde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden bina sakinleri, hortumlarla yangına müdahale etmeye çalışırken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.