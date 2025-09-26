3 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Yangın, Piri Reis Mahallesi 1350. Cadde üzerinde yer alan 3 katlı binanın üst katındaki dairede çıktı. Alınan bilgiye göre, yatak odasındaki yatağın henüz bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktardı. İhbarla birlikte adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri apartman içinde ve çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında zarar gören yataklar ise itfaiye tarafından evin dışına çıkarılarak soğutma işlemleri yapıldı.