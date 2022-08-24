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Açık pencereden girip hırsızlık yaptılar

Zeytinburnu'nda 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye, açık bırakılan pencereden giren iki şüpheli hırsızlık yaptı. Şüphelilerden biri evdeki değerli eşyaları alırken, diğeri gözcülük yaptı. Evin içerisindeki şüpheli, sokakta bekleyen suç ortağına çalıntı eşyaları koyduğu çantayı attıktan sonra, aynı penceren atlayarak kaçtı. 

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:51
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3 katlı binaya açık pencereden girip hırsızlık yaptılar

Açık pencereden girip hırsızlık yaptılar
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Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 117. Sokak'ta 22 Ağustos Pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede hırsızlık oldu. Penceresi açık olan daireye tırmanarak giren şüpheli, kısa süre sonra evdeki değerli eşyaları koyduğu çantayı, sokakta gözcülük yapan suç ortağına attı.

Hırsızlık şüphelisi yine aynı pencereden atlayarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre ev sahipleri uyurken yaşanan hırsızlık olayında, telefon ve bilgisayar gibi değerli eşyalar çalındı. Ev sahipleri eşyalarının eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

 

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