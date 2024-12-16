3. kattan aracın içine düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Sultangazi'de dengesini kaybeden bir kişi, 3. kattan park halindeki lüks otomobilin üzerine düştü. Otomobilin cam tavanının kırılması sonucu koltuğun üzerine düşen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Uğur Mumcu mahallesinde oturan ve psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Albi D. (56) bilinmeyen bir nedenle 3. kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine düştü.

aw351412-01.jpg

Çarpmanın etkisiyle otomobilin cam tavanı kırıldı. Kırılan tavandan içeriye düşen şahıs yaralanırken, durumu fark eden komşuları ise hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

aw351412-02.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken; şahsın bel ve bacaklarında ise kırıklar olduğu öğrenildi.

aw351412-03.jpg

aw351412-04.jpg

aw351412-05.jpg

Son Haberler
Moskova Borsası 20 ayın en düşük seviyesine geriledi
Moskova Borsası 20 ayın en düşük seviyesinde
İmamoğlu'ndan canlı yayında SGK tepkisi: Burası er meydanı gel bir silkele bakalım
İmamoğlu'ndan canlı yayında SGK tepkisi: Burası er meydanı gel bir silkele bakalım
Erciyes'e yağar kar tatilcileri sevindirecek
Erciyes'e yağar kar tatilcileri sevindirecek
Sarıyer'de Trafik’te ‘makas’ attı önce 2 otomobile sonra ağaca çarparak durabildi
Trafik magandası trafiği alt üst etti
Toplu mezar bulundu! Suriye'de ürperten görüntüler...
Toplu mezar bulundu! Suriye'de ürperten görüntüler...