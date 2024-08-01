3. kattan beton zemine çakıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
3. kattan beton zemine çakıldı

Tekirdağ’da bir apartmanın 3. Katından düşen 32 yaşındaki 2 çocuklu baba yaşamını yitirdi.

Olay, gece yarısı 01.45 sıralarında Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak'taki bir apartmanda gerçekleşti.

32 yaşındaki Muhsin Çapın, apartmanın 3. katındaki balkonunda alkol aldığı iddia edildikten sonra, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan beton zemine düştü.

Çapın'ın düşmesi fark edildikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

2 ÇOCUK BABASI

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından Muhsin Çapın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Çapın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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