3. kattan beton zemine çakıldı

Olay, gece yarısı 01.45 sıralarında Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak'taki bir apartmanda gerçekleşti.

32 yaşındaki Muhsin Çapın, apartmanın 3. katındaki balkonunda alkol aldığı iddia edildikten sonra, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan beton zemine düştü.

Çapın'ın düşmesi fark edildikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

2 ÇOCUK BABASI

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından Muhsin Çapın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Çapın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.