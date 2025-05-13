3. kattan düşen kadın yaralandı

Kaynak: İHA
3. kattan düşen kadın yaralandı

Adıyaman’da dengesini kaybederek binanın 3. katından düşen vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi 2871 Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3. katında bulunan B.A. isimli kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan B.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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