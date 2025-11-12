Jandarma ve AFAD'ın yönlendirmesiyle arama kurtarma ekipleri tarafından indirilen keçi, sahibine kavuşturuldu. Üç keçisini kaybeden 65 yaşındaki besici Bayram Yavuz, kurtarılan hayvana sarılıp öperek mutluluğunu yaşarken, yaşadığı zararın acısını da gizleyemedi.

Olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Yavuz'a ait altı keçilik sürü, dağlık alanda otlatılırken kurt sürüsünün hedefi oldu. İki keçiyi kendi çabalarıyla kurtaran Yavuz, üç hayvanını kurtlara kaptırdı. Dördüncü keçi ise panikle yaklaşık 350 metre rakımlı bir tepenin yamacındaki uçuruma kaçarak kendini güvende hissettiği yerde sıkıştı.

Yavuz'un yetkililere haber vermesi üzerine harekete geçen AFAD, MAKSAT Arama Kurtarma Derneği'ni görevlendirdi. Dernek Başkanı Alp Özal ve ekibi, yaşlı adamın rehberliğinde zorlu araziye ulaştı. Yaklaşık dört saatlik operasyonun ardından keçi, iple erişim tekniği kullanılarak güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Hayvan, zayıf düşmüş halde sahibine teslim edildi.

DUYGUSAL KAVUŞMA: SARILDI, ÖPTÜ, KOKLADI

Kurtarılan keçisine kavuşan Yavuz, uzun süre hayvanına sarılarak onu öptü ve kokladı. Ardından su ve otla beslediği keçisini motosiklet römorkuna yükleyen besici, kurtarma ekibine teşekkürlerini sunarak evine döndü. Bu sırada hem üç keçisini kaybetmenin burukluğunu hem de dört gündür sesini duyduğu hayvanına kavuşmanın sevincini bir arada yaşadı.

"Dört Gündür Oradaydı, Kurtardık Artık Mutluyum"Olayı anlatan Bayram Yavuz, yaşadığı zorlukları şöyle dile getirdi:

"Bunların dağdaydı. Eve geldim, yoklardı. İkisini kurtardık k, üçünü kurt yedi. Kurdun yediklerinden biri bunun oğlağıydı. Bu da kurttan uçuruma kaçmış. Yanına gittim kurtarmaya ama yapamadım. Baktım bağırıyor, sesini duyuyordum. Dört gündür oradaydı, zayıflamış iyice, besleyeceğim tekrar. Kurtardık artık, mutluyum. Dağlarda bir iki davar var onları güdüyoruz. Tek yaşıyorum. Geçimim sadece bu. 50 bin lira zararım var."

"35 METRELİK UÇURUMDAYDI, NORMAL ŞARTLARDA İNMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

MAKSAT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Alp Özal da operasyonu detaylandırdı:

"AFAD'tan gelen çağrı üzerine 12.00 civarında bölgeye ulaştık. Yerini amcamız söyledi. Dört keçiden üçünü kurtlar yemiş, bu da kendini can havliyle uçuruma atmış. 35 metrelik bir uçurumdaydı. Normal şartlarda oraya inmek mümkün değildi. İple erişim tekniğiyle indik, aç olmasından faydalanarak ot verip yanımıza çektik. Sonra bağlayıp aşağı indirip Bayram amcamıza teslim ettik. Keşke dördünü birden kurtarabilseydik. Bayram amcamız bu köyün garibanlarından, inşallah faydamız olmuştur."

Yetkililer, kırsal bölgelerde hayvan sahiplerini kurt saldırılarına karşı tedbirli olmaya çağırırken, Yavuz'un 50 bin liralık kaybının telafisi için destek arayışlarının sürdüğü belirtildi.