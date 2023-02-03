﻿3. kez adaylığın için tek bir madde göster

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki;

-"Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da Anayasa'ya da uygun…"

Bunlar ham hayal…

Bunlar hukuksuz boş laflar.

Seni kim kandırıyor Erdoğan?

Milleti mi kandırıyorsun?

Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerini kandırmaya mı çalışıyorsun?

Bu ifadenle ancak kendini kandırabilirsin Erdoğan

AKP'lileri dahi kandıramazsın…

2007'de düzenlediğin, 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde aynen bıraktığın Anayasa'nın 101. Maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesini okumanı tavsiye ediyorum:

-"Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir."

Diyorsun ki;

-"10 Mart'ta seçim kararını ben alacağım…"

Evet Anayasa'nın 116'ncı maddesinin 2'nci fıkrasına göre bu yetkin var:

-"Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır."

Peki bu maddede aday olabilmen için tek bir kelime var mı? YOK…

Senin 3'üncü kez aday olabilmen için sadece tek bir istisna var Anayasa'nın 116/3 fıkrası:

-"Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir."

Erdoğan sana meydan okuyorum:

-Anayasa'da 3. kez aday olabilmen için tek bir madde göster…

Değerli okurlarım,

AKP lideri Erdoğan, 2007 yılında "sivil anayasa" değişikliği için anayasa hukukçusu akademisyenlerden bir heyet oluşturdu ve başkanlığına da kitapları hukuk fakültelerinde ders olarak okutulan duayen anayasa hukuku uzmanını seçti:

-Prof. Dr. Ergun Özbudun…

25 Mart 2022'de, Özbudun ile yaptığım söyleşi özetle şöyle:

- Soru: Recep Tayyip Erdoğan Haziran 2023'te aday olabilir mi?

Özbudun: "Erken seçim dışında cumhurbaşkanının üçüncü defa seçilebilmesinin imkânı yok. Anayasa'nın hükmü açık ve nettir. Anayasa zamanında yapılacak bir seçimde aday olamayacağını çok açık bir şekilde ifade ediyor."

- Soru: 'Parlamenter sistemden yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve 2018'de bir kez seçildi' deniliyor doğru mu?

Özbudun: "Bu geçerli bir argüman değil. 2017 yılında o arzuya yönelik bir hüküm getirilebilirdi getirilmedi. Nitekim 2 defadan fazla seçilemez hükmü baki kaldı. Dolayısıyla bu hüküm geçerli olmaya devam ediyor. Üçüncü defa seçilebilmesinin tek yolu daha önce de ifade ettiğim gibi erken seçim kararının Meclis tarafından alınmasıdır."

Soru: YSK, anayasayı çiğner mi?

Özbudun: "Başvuruyu kabul etmek anayasaya aykırıdır. Anayasa açık hükümler getirdiği halde birçok yerde onlara uyulmuyor. Bu suçtur demek istemiyorum şartları mevcut değil.

Biz hukukçu olarak doğrusunu söylemek durumundayız."

-Erdoğan, güvenerek seçtiğin Ergun Hoca'nın bu sözleri de kulağına küpe olsun.

Değerli okurlarım,

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için yapılan seçimde 15 üyeden 5 oy alan;

-Erdoğan'ın adayı İrfan Fidan da kaybetti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan da kaybetti

Diğer aday Başkanvekili Kadir Özkaya 2 oy aldı.

8 oy alan Başkan Prof. Dr. Zühtü Arslan yeniden seçildi.

Sayın Prof. Dr. Arslan;

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilmenizden dolayı;

-Siyasetin değil, hukukun kazanması açısından,

-Ülkemin hukuk sisteminin korunması açısından,

-Anayasanın üstünlüğü açısından son derece mutlu oldum.

Başarılar dilemiyorum, başarılı olacağınızdan, tarafsızlığınızı koruyacağınızdan, göreve başlarken ettiğiniz yemine sadık kalacağınızdan eminim.

Size de ülkemize de hayırlı olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Saygılarımla