3 kişi tarafından darp edildi! Beyin kanaması geçirdi

Kaynak: DHA
3 kişi tarafından darp edildi! Beyin kanaması geçirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişi tarafından sokak ortasında darp edilen Ömer Y. (40) beyin kanaması geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülen Ömer Y. (40) beyin kanaması geçirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Y., iddiaya göre yolda yürürken yanına gelen 3 kişi tarafından dövüldü. Ömer Y., kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise kaçtı. Yoldan geçenler, yerde yatan Ömer Y.'yi görüp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegölDevlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ömer Y., buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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