Gain medya soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın için tutuklama talep edildi. Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan ise adli kontrol talep edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gain Medya'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı. Ünlü sunucu Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gain Medya’nın da aralarında bulunduğu Anahat Holding bünyesindeki şirketlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi.

Holdinge yönelik operasyonda salı sabahı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve Reşat Gülcan gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

Holdinge bağlı yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı

.Bu şirketler, Gain Medya Anonim Şirketi, Gain Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, Gain Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.