3 kişinin ölümü, 12 kişi ise yaralanmıştı! Kan davası barış ile sonuçlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
3 kişinin ölümü, 12 kişi ise yaralanmıştı! Kan davası barış ile sonuçlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde beş yıl önce 3 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanması ile başlayan kan davası barış ile sonuçlandı. Kanat önderlerinin araya girmesi ile bir araya gelen Özdek ve Gezme ailesi el sıkışarak aradaki kin nefreti unuttular.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2020 yılında Özdek ve Gezme aileleri arasında 3 kişinin ölümü, 12 kişinin ise yaralanmasıyla başlayan kan davası barış ile sonuçlandı.

Cizre'de Özdek ve Gezme aileleri arasında 3 yıl önce başlayan kan davası, kanaat önderlerinin arabuluculuğunda son buldu. Kanaat önderleri, davetlilere ve husumetli ailelere anlamlı konuşma yaparak barışın önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde iki aile fertleri el sıkışarak husumeti sonlandırdı. Katılımcılar, barışın kalıcı olması temennisinde bulundu.

Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020'de Özdek ile Gezme aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Nurettin Gezme ile Hacı Gezme hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Akabinde, 17 Mayıs 2023'te Seyithan Gezme, Silopi ilçesinde Hasan Özdek'i silahla vurup ölmesi için başında beklemişti. Hasan Özdek kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

aw406646-01.jpg

aw406646-02.jpg

Son Haberler
Soluk borusuna simit kaçan bir kişi hayatını kaybetti
Soluk borusuna simit kaçan bir kişi hayatını kaybetti
Gazeteci yazar Dr. Mayis Alizade’yi kaybettik
Gazeteci yazar Dr. Mayis Alizade’yi kaybettik
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Acun Ilıcalı ve Galatasaray sözleri
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Acun Ilıcalı ve Galatasaray sözleri
Burdur, Atatürk’ün gelişinin 95. yılını coşkuyla kutladı
Burdur, Atatürk’ün gelişinin 95. yılını coşkuyla kutladı
Ünlü market zincirinden şaşırtan hareket! O markanın ürünlerini raflardan kaldırdı
Ünlü market zincirinden şaşırtan hareket! O markanın ürünlerini raflardan kaldırdı