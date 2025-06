3 kişiyi öldürmüştü: Cinayette şoke eden gelişme!

İlçeye bağlı Hunat Mahallesi'nde kuzenleri Seyit Yılmaz ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile kuzenlerinin dayısı Serdar Yılmaz'ı öldüren firari sanık M.Y.'nin kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle aralarında avukat E.A.'nın da bulunduğu 3 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cinayetten önce yaşanan yaralama olayının dosyası ile birleştirilen davada öldürülen Seyit ve Gaffar Yılmaz'ın kardeşi O.Y. de ruhsatsız silah taşıma suçundan mahkemede sanık olarak yer aldı. Duruşma sırasında Seyit Yılmaz ve Gaffar Mehmet Yılmaz'ın anneleri A.Y., sanıklara müdahale ettiği için salondan çıkartıldı.

Yapılan yargılama sonucu ruhsatsız silah taşımaktan 10 ay hapse çarptırılan O.Y'nin cezası 6 bin 500 lira para cezasına çevrildi. Firari Mehmet Yılmaz'ın babası O.Y.'ye de daha önceki kavgadan dolayı basit yaralamadan 3 bin 600 lira para cezası verildi. M.Y.'nin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan M.Y. hakkında ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Avukat E.A.'nın ise firari M.Y.'nin kaçmasına yardım ettiği iddiasından beraatine karar verildi.

OLAY

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2022'de yaşanan olayda, M.Y. ile kuzenleri Seyit Yılmaz ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada M.Y., belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yoldan geçen M.A. da seken kurşunlardan yaralandı. Zanlı M.Y. ise olayın ardından kaçtı. Yapılan yargılamada savunma yapan Avukat E.A., M.Y.'nin Gürcistan'da olduğunu ve teslim olacağını ifade etmişti.