3 kişiyi tabancayla vurdu

Kaynak: DHA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde L.B. (20), husumeti bulunduğu 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Vaka, saat 17.30 civarında Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre L.B., husumeti olduğu O.G. (23) ve O.B. (23) ile T.A. (24) ile karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine L.B. silah ile 3 kişiye ateş etti. Olayda bedeninin farklı bölgelerinden vurulan O.G., O.B. ve T.A., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, L.B.'yi suç aracı tabancayla beraber kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla alakalı başlatılan soruşturma devam ediyor.

