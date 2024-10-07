3 kız çocuğuna taciz Esenyurt'u ayağa kaldırdı! Her yerde aranıyor

Kaynak: İHA
3 kız çocuğuna taciz Esenyurt'u ayağa kaldırdı! Her yerde aranıyor

Esenyurt'ta kız çocuklarını taciz eden şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta 3 küçük kız çocuğunu taciz eden şahsın yakalanması için aramalara başlandı.

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sularında Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahısın fiziksel tacizine uğradı. Şahsın bu olayın sonrasında aynı mahalledeki 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi.

Ailelerin yaptığı şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına alan polis ekipleri, şüphelinin eşkâlini belirledi. Şahsın yakalanması için harekete geçildi.

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