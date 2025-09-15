3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti

Sağlıklı ve parlak cilt arayışı, edinilmiş güzellik trendlerini geride bırakarak doğaya yöneliyor. Faydaları bilimsel araştırmalarla doğrulanmış pirinç özü, yeni nesil güzellik ve bakım ürünlerinin kahramanı haline geliyor. Cilt nemini artırma, bariyer fonksiyonunu iyileştirme, oksidatif stresi azaltma ve yaşlanma belirtilerini giderme potansiyeli taşıyan pirinç özünden cilt bakım ürünleri geliştirerek tüketicilerle buluşturan So’Rice ise geçmişten gelen mirasın, kültürün ve kadın emeğinin simgesi olan pirinci güzellik rutinlerine dahil ediyor. Balıkesir’deki üç kız kardeşin kurduğu girişim, sürdürülebilir üretim uygulamalarıyla cilt bakım ürünleri sunarken; topraktan ilham alan yenilikçi formüllerini uluslararası pazarlara taşımak için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Pirinç bazlı cilt bakım ürünleri pazarının taleplerin artmasıyla birlikte bu yıl sonuna kadar iki kat büyüyerek 15,2 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Antioksidanlar, vitaminler ve yatıştırıcı özelliklerle zenginleştirilmiş pirinçten türetilen formülasyonların güzellik rutinlerini yeniden tanımladığını aktaran So ’Rice Kurucu Ortağı Nebahat Dağlı Kaya, şu açıklamada bulundu: “Güzellik dünyasında son yıllarda yaşanan en heyecan verici değişim, sentetik yaklaşımların yerini doğallığa bırakması oldu. Bu dönüşümün merkezinde ise binlerce yıldır bilinse de modern bilimle yeniden keşfedilen pirinç mucizesi yatıyor. Diğer kadınlara ilham vermek, hemcinslerimizle dayanışmayı artırmak ve doğanın iyileştirici gücüne olan inancımızı güçlendirmek için harekete geçen üç kız kardeş olarak; kendine, bedenine ve cildine gerektiği değeri veren tüm tükecilere hitap ediyoruz.”

“Sadece bir kozmetik markası değiliz, dayanışmanın temsilcisiyiz”

So’Rice’ın sadece bir kozmetik markası değil; üç kız kardeşin emek, sevgi ve dayanışmasının temsilcisi olduğunu vurgulayan Nebahat Dağlı Kaya, pirinç özünün cilde faydalarını, “Pirinç özü, cilt bakımında yüzyıllardır kullanılan, doğal bir içeriktir ve faydaları modern bilimle yeniden doğrulanmaya devam ediyor. İçeriğindeki fitik asit ve amino asitler sayesinde, cildin aydınlanmasına ve tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor. E vitamini türevleri ve fenolik bileşikler ile cildi serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyor. Pirincin nemlendirici özelliği, cildin nem bariyerini destekleyerek daha yumuşak bir doku kazanmasını sağlıyor. Aynı zamanda, pirinç suyu ve özlerinin ciltteki kızarıklık ve tahrişi yatıştırıcı etkisi, hassas ciltler için de onu ideal bir bileşen haline getiriyor” sözleriyle sıralarken güneş kremi, nemlendirici, temizleyici, yüz maskesi ve serumu gibi ürünlerinde kullandıkları formülasyonlara dair şu bilgileri paylaştı:

“Doğal ve temiz içerik yaklaşımımızı, ürünlerimizin güvenilirliğini bilimsel testlerle kanıtlayarak destekliyoruz. Ürünlerimizin güvenilirliğini kozmetik, ilaç ve gıda ürünlerinde bulunan koruyucu maddelerin etkinliğini değerlendirmek için yapılan “challenge” analizleri ve mikrobiyolojik testlerle doğrularken; dermatolojik testler ile de cilt uyumluluğunu en üst seviyede tuttuğumuzu gösteriyoruz. Paraben, sülfat, mineral yağ, ftalat ve yapay renklendiriciler gibi tartışmalı içeriklerden kaçınıyoruz.”

“Uluslararası pazarlara açılacağız”

Üretimlerinin her aşamasında sürdürülebilirliği merkeze aldıklarının altını çizen So ’Rice Kurucu Ortağı Nebahat Dağlı Kaya, “Geri dönüştürülebilir cam ve pet malzemelerden minimalist tasarımlı ambalajlar kullanarak atık üretimini en aza indiriyoruz. Üretim süreçlerimizde su tüketimini azaltan kapalı devre sistemler ve düşük karbon ayak izi bırakan enerji kaynaklarını tercih ediyoruz. Lojistik zincirlerimizi optimize ederek taşımacılıktan kaynaklanan karbon salımını da önemli ölçüde azaltıyoruz. Bu yaklaşımımızla sadece ürünlerimizin kalitesini değil, aynı zamanda gezegenimize olan sorumluluğumuzu da göz önünde bulunduruyoruz” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Yapılan son pazar araştırmalarına göre antioksidanlar, vitaminler ve yatıştırıcı özelliklerle zenginleştirilmiş pirinçten türetilen formülasyonlar güzellik rutinlerini yeniden tanımlıyor. Tüketicilerin parlak, sağlıklı bir cilt için doğal, geleneksel bileşenleri giderek daha çok benimsemesi ise küresel endüstriye ivme kazandırıyor. Biz de ürün yelpazemizi genişletmeye odaklanırken; cilt, saç, vücut bakımı ve hammadde sağlayıcısı olarak uluslararası pazarlarda da var olmayı hedefliyoruz. Böylece Türk kadın girişimcilerin gücünü yurt dışında gösterirken, ülkemizi temsil ederek küresel ekonomiden daha fazla pay almasına katkıda bulunacağız.”