3 lider ve 11 milletvekili için dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te

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3 lider ve 11 milletvekili için dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te

Meclis Başkanlığı’na sunulan fezlekede 14 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi. Fezlekede CHP, İYİ Parti ve DEM Parti’nin Genel Başkanlarının da isimleri yer alıyor.

TBMM Başkanlığına 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu. Fezlekede CHP lideri Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da var

Meclis Başkanlığı'na 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu.

Fezlekede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da hakkında fezleke düzenlenen liderler oldu.

Meclis Başkanlığı'na sunulan dokunulmazlığın kaldırılması dosyaları şöyle oldu:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları (2), İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Denizli Milletvekili, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (2), CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (2), DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, DEM Parti, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu."

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