3. Lig play-off maçları hakemleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
3. Lig play-off maçları hakemleri belli oldu

Futbolda Nesine 3. Lig play-off 1. tur müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde play-off 1. tur maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1. Grup

30 Nisan Çarşamba:

15.00 Muşspor-Silifke Belediyespor: Fevzi Erdem Akbaş

16.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor: Sinan Özcan

2. Grup

30 Nisan Çarşamba:

16.00 Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Mustafa Hakan Belder

16.00 Silivrispor-Tire 2021 FK: Berat Buğra Çelik

3. Grup

30 Nisan Çarşamba:

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: Yunus Emre Çakar

20.00 52 Orduspor FK-Pazarspor: Berkay Erdemir

4. Grup

30 Nisan Çarşamba:

15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK: Oğuzhan Gökçen

16.00 Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: Yücel Büyük

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