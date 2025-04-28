3. Lig play-off maçları hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde play-off 1. tur maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1. Grup
30 Nisan Çarşamba:
15.00 Muşspor-Silifke Belediyespor: Fevzi Erdem Akbaş
16.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor: Sinan Özcan
2. Grup
30 Nisan Çarşamba:
16.00 Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Mustafa Hakan Belder
16.00 Silivrispor-Tire 2021 FK: Berat Buğra Çelik
3. Grup
30 Nisan Çarşamba:
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: Yunus Emre Çakar
20.00 52 Orduspor FK-Pazarspor: Berkay Erdemir
4. Grup
30 Nisan Çarşamba:
15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK: Oğuzhan Gökçen
16.00 Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: Yücel Büyük