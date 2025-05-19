3 Lig play-off’larda finale yükselen takımlar belli oldu

3'üncü Lig’de Play-Off grup finalinde üst tura yükselen takımlar belli oldu.

İlk maçta Sebat Gençlikspor’u sahasında 2-1 mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor ikinci maçta da 2-1 galip geldi ve tur atladı.

Deplasmanda 1-0 yenildiği Sinopspor’u uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup eden Ayvalıkgücü adını bir üst tura yazdırdı.

İlk maçta sahasında golsüz berabere kaldığı Karşıyaka’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Muşspor üst tura çıkmanın sevincini yaşadı.

Adını son olarak üst tura yazdıran takım ise Mazıdağı’nı deplasmanda 1-0 mağlup eden ve sahasında 1-1’lik sonucu yakalayan Balıkesirspor oldu.