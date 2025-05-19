3 Lig play-off’larda finale yükselen takımlar belli oldu

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3 Lig play-off’larda finale yükselen takımlar belli oldu

3. Lig'den 2. Lig'e yükselmek için play-off'ta mücadele eden İstiklalspor, Ayvalıkgücü, Muşspor ve Balıkesirspor adını finale yazdırdı.

3'üncü Lig’de Play-Off grup finalinde üst tura yükselen takımlar belli oldu.

İlk maçta Sebat Gençlikspor’u sahasında 2-1 mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor ikinci maçta da 2-1 galip geldi ve tur atladı.

Deplasmanda 1-0 yenildiği Sinopspor’u uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup eden Ayvalıkgücü adını bir üst tura yazdırdı.

İlk maçta sahasında golsüz berabere kaldığı Karşıyaka’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Muşspor üst tura çıkmanın sevincini yaşadı.

Adını son olarak üst tura yazdıran takım ise Mazıdağı’nı deplasmanda 1-0 mağlup eden ve sahasında 1-1’lik sonucu yakalayan Balıkesirspor oldu.

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