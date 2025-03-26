3. Lig'de heyecan sürüyor

Nesine 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları sona erdi. Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor ile 2. Grup'ta Muğlaspor ilk sıradaki yerlerini korurken 3. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile 4. Grup'ta Mardin 1969 liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

KARŞILAŞMADA ALINAN SONUÇLAR

1. Grup:

Tokat Belediye Plevnespor-Ergene Velimeşespor: 3-0

Düzce Cam Düzcespor-Muşspor: 0-3

Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 4-2

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-2

Artvin Hopaspor-Silifke Belediyespor: 1-0

23 Elazığ FK-Belediye Kütahyaspor: 1-2

Kemerkent Bulvarspor-Bursaspor: 0-4

Kuşadasıspor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

2. Grup:

Balıkesirspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-1

Etimesgutspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1

Tire 2021 FK-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)

Smart Holding AŞ Çayelispor-İnegöl Kafkasspor: 1-1

Yurt Et Amasyaspor-T. Metal 1963 Spor: 2-3

Muğlaspor-Fatsa Belediyespor: 2-0

Silivrispor-Uşakspor: 1-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 2-0

3. Grup:

Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

1923 Mustafakemalpaşaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 0-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-3

Bayburt Özel İdarespor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

Osmaniyespor-Pazarspor: 3-2

52 Orduspor-Aliağa Futbol AŞ: 1-2

Çorluspor 1947-Çankayaspor: 7-3

Karabük İdmanyurduspor-Alanya 1221: 1-2

4. Grup:

7 Eylül Turgutlu 1984-Denizlispor: 1-1

Sebat Gençlikspor-Mardin 1969: 1-2

Zonguldakspor-Orduspor 1967: 2-0

Kırıkkale FK-Niğde Belediyesispor: 1-0

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-İzmir Çoruhlu FK: 4-2

Kolibri Ağrı 1970 SK-Bursa Nilüferspor: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Polatlı 1926: 0-0

Edirnespor-Solwie Enerji Erciyes 38: 4-3