3. Lig'de play-off 3. tur rövanş zamanı

Kaynak: Haber Merkezi
3. Lig'de play-off 3. tur rövanş zamanı

2. Lig’e yükselmek için mücadele eden 3. Lig ekipleri play-off 3. tur rövanş maçlarında karşı karşıya gelecek.

Futbolda 2. Lig’e yükselecek son takımların belirleneceği Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

Rakiplerine üstünlük kuran takımların adını finale yazdıracağı rövanş müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

15.30 Sebat Gençlikspor-Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-2)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural) (0-1)

16.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli) (0-0)

20.00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk) (1-0)

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