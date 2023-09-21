3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor

Editör: Fatma Demirkaya

Bölgesel Amatör Lig'de, 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve bu doğrultuda bir takım kuran Kdz. Ereğli Belediyespor, transferde hız kesmeyerek sağ kanat oyuncusu Erhan Tatlıdil ile sol kanat oyuncusu Buğrahan Bekar’ı kendilerini eflatun beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Belediye ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, Erhan Tatlıdil ile Buğrahan Bekar’a hoş geldin diyerek, başarı dileklerinde bulundu. İmza törenine, Kdz. Ereğli Belediyespor’da As Başkan Akın Katı, Tayfun Tanyıldız, Ali Özkan ve Recep Köksal katıldı.

99 MAÇA ÇIKTILAR

2. Lig temsilcisi Uşak Spor forması giyen ve ve futbol kariyerine Mahmutbeyspor’da başlayan, Sakaryaspor ile profesyonelliğe adım atarak Çarşambaspor, Şile Yıldız Spor, Sivas Dört Eylül Futbol Kulüpleri’nde forma giyen, futbol kariyerinde 143 maçı bulunan, 2. Ligde 32 maçlık, 3.Ligde 67 maç, Türkiye Kupası 7 maçlık deneyimi bulunan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Erhan Tatlıdil 2023-2024 sezonunda Kdz. Ereğli Belediyespor ile kendisini eflatun-beyazlı yapan imzayı attı.

Kdz.Ereğli Belediyespor geçen sezon Görükle İpekspor’da oynayan, TFF 3.lig takımlarından Bursa Yıldırım Spor forması ile profesyonelliğe geçiş yapan Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor alt yapısında yetişen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Buğrahan Bekar’ı renklerine bağladı.

BAŞKAN İDDİALI KONUŞTU

Kdz.Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık imza töreninde yaptığı açıklamada; “İkinize de hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin buraya gelmenizden çok memnun olduk. Futbola ilgi gösteren arkadaşlar memnunlar ki buraya gelirken sizlerin kim olduğunuzu, kariyerinizi takip ettik. Gerçekten sizlerin Ereğli’ye gelmenizden çok mutlu olduk. Siz de çok şanlısınız. Bu sene çok iddialı girdik. Akın Bey de yönetime girdi sağ olsun. Bize büyük destek veriyor. Halil bey ile birlikte beraber götürüyorlar. Bu sene umutla başladık. Biz şampiyon olacağımıza inandık, inanıyoruz. Sizin de inanmanızı istiyorum. İyi bir teknik adamımız, teknik direktörümüz var. Aynı zamanda çok iyi bir yönetim kadrosunu bir araya getirdik. Hem maddi ve manevi yönden. Ben her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Kazasız, belasız sağlıklı bir sezon geçirmenizi yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Biz sizlerle daha da güçlendiğimizi hissediyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Hep hayalimi futbolculara söylerim. Burada beni mahrum etmeyin diyorum. Türkiye’nin en önemli insanlarına Fatih Terim, Aziz Yıldırım gibi. Bir kez şampiyon olup da 800-900 bin kişinin önünde çıkarmadılar beni. Şampiyon kadromuz, takımımız diye halkın önüne çıkarmak, benim en büyük arzum.” ifadelerinde bulundu.

"O SENE BU SENE"

İmza töreninde konuşan Erhan Tatlıdil, “Burada ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. Amaç ve hedefler doğrultusunda gereken mücadeleyi sonuna kadar sahada göstereceğiz. İnşallah sonunda şampiyon biz oluruz.” dedi.

Futbolcu Buğrahan Bekar da “İnşallah kazasız ve sakatsız bir sezon olarak, sonu şampiyonlukla biter” ifadelerinde bulundu.