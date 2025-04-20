3. Lig'in 29. haftası sona erdi

Düzenleme: Kaynak: AA
3. Lig'in 29. haftası sona erdi

Nesine 3. Lig'in 29. haftası tüm gruplarda oynanan karşılaşmalarla noktalandı.

Nesine 3. Lig'in 29. haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Kemerkent Bulvarspor-23 Elazığ FK: 0-0

Kırşehir Futbol SK-Artvin Hopaspor: 1-0

Bursaspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4-1

Belediye Kütahyaspor-Karşıyaka: 3-2

Silifke Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 1-2

HG Hospital Kahramanmaraşspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0

Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-0

Kuşadasıspor-Muşspor: 0-1

2. Grup

Adıyaman FK-Beykoz İshaklıspor: 0-3 (Hükmen)

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Nevşehir Belediyespor: 9-0

Silivrispor-Muğlaspor: 0-4

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Yurt Et Amasyaspor: 3-3

Uşakspor-Smart Holding Çayelispor: 2-0

Fatsa Belediyespor-Tire 2021 FK: 1-4

Türkmetal 1963 Spor-Etimesgutspor: 3-0

İnegöl Kafkasspor-Balıkesirspor: 4-0

3. Grup

Çorluspor 1947-52 Orduspor FK: 0-0

Alanya 1221 Futbol SK-Osmaniyespor FK: 6-2

Çankayaspor-Bayburt Özel İdarespor: 4-1

Aliağa Futbol-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 5-2

Pazarspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-1

Viranşehir Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0

Karabük İdmanyurduspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-1

4. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 0-1

Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-3

Polatlı 1926 Spor-Kırıkkale FK: 1-2

Bursa Nilüfer Futbol SK-Zonguldakspor: 0-1

İzmir Çoruhlu FK-Sebat Gençlikspor: 2-3

Niğde Belediyespor-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 1-3

Orduspor 1967-Denizlispor: 1-0

Edirnespor-Mardin 1969 Spor: 2-5

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