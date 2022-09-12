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3 maaşlı bakan yardımcısının yıllık kazancı 4.7 milyon TL

AKP’li Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık 391 bin liralık kazancı “yok artık” dedirtti.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:03
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:11
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3 maaşlı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın yıllık kazancı 4.7 milyon TL

3 maaşlı bakan yardımcısının yıllık kazancı 4.7 milyon TL
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Sık sık AKP’li bürokratların “huzur hakkı” adı altında aldıkları primleri açıklayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından son olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık kazancını açıkladı.

ÜÇ MAAŞ ALIYOR

Yavuzyılmaz’ın KuveytTürk 2022 Genel Kurul Tutanağı’ndan aktardığına göre Alpaslan; bakan yardımcılığından 53 bin 800 TL alıyor. KuveytTürk Yönetim Kurulunda yer alan Nadir Alpaslan, buradan 175 bin 547 lira huzur hakkı, 162 bin 585 lira da ilave ücret alıyor.

Alpaslan’ın aylık maaşı 391.932 TL’yi bulurken yıllık maaşı zamsız hali 4 milyon 703 bin 184 lira ediyor.

İşte Yavuzyılmaz'ın attığı tvit ve KuveytTürk 2022 Genel Kurul Tutanağı’ndan ulaştığı belgeler:

yenicaggazetesi.com.tr

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volkan
12.09.2022 16:19
Ye kürküm ye Millet açlık sınırının altında yaşarken birileri 3-5 maaşla köşe oluyor, bir de bizim emekliler ellerinde yarım şişe su ve yarım simit ile öğleni geçirdikleri halde akp diye yırtınıyorlar  
 
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