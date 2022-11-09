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3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç mahallenin bağlantısını sağlayan ve yaklaşık 100 hanenin kullandığı yol, Sakarya Nehri’nde oluşan erozyon sebebiyle çökmeye devam ediyor. Mahalle muhtarı, "Bu gidişle Sakarya Nehri, vatandaşın bağını bahçesini alacak" diyerek duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 23:32
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3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu

3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu
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İHA - Kuzuluk Mahallesi ile Tuzla ve Yeni mahallelerini birleştiren Küme Evler mevkii 1016 Sokak’taki 100 hanenin kullandığı yol, iddialara göre Devlet Su İşlerinin (DSİ) dolgu çalışmasının ardından oluşan erozyon sebebiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bölgede oluşan erozyon sebebiyle yolun bir bölümü Sakarya Nehri’ne karıştı. Daha öncesinde şerit çekilerek önlem alınmaya çalışılan ve yarısının çökerek nehre karıştığı yol için mahalle sakinleri çözüm bulunmasını istiyor.

“Bu gidişle Sakarya Nehri, vatandaşın bağını bahçesini alacak”

Yetkilileri sürekli aradıklarını ancak bir geri dönüş alamadıklarını aktaran Kuzuluk Mahallesi Muhtarı Temel Aslanbey, “Durumu yetkililere bildirmemize rağmen ilgilenilmiyor. Nehir, 5 ay önceki halinden daha da içeriye girdi, daha çok tehlike arz etmeye başladı" dedi. Nehrin daha önceki halinde de 15 metre daha içeriye girdiğini ifade eden Aslanbey, "Yol çöktü, her geçen gün daralıyor. Arsalar tehlike altında. Bu gidişle Sakarya Nehri, vatandaşın bağını bahçesini alacak” dedi.

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