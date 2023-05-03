3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?

Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944'teki duruşması sonrasında yaşanan gelişmeler sonucu 3 Mayıs Türkçülük Günü ortaya çıkmıştır. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?

Her yıl 3 Mayıs’ta kutlanan Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944’te gerçekleşen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasına dayanmaktadır. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız – Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan “Ankara Nümayışı”‘nı anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını almıştır.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

3 Mayıs Türkçülük Günü ise Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944'teki duruşması sonrasında yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıktı.

Türk siyasetinde önde gelen 23 isim 7 Eylül 1944'te başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar süren dönemde, Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla yargılandı.

3 Mayıs Türkçülük Günü, "Ankara Nümayişi"ni anmak için ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan tarafından kutlandı.

3 Mayıs, önemli bir siyasi çıkış olarak kabul ediliyor. Çünkü, Türkçülük ve Türkçüler dergi sayfalarından sıyrılıp bir 'taraf' olarak kendilerini göstermişlerdir.

Hüseyin Nihal Atsız ise 3 Mayıs hakkında, "3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebî ve ilmî sınırları pek aşmayan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayısı’nda birdenbire hareket oluverdi... Önümüzdeki yüzyılın tarafsız tarihçileri 3 Mayıs’ın bir dönüm noktası olduğunu elbette teslim edeceklerdir.” değerlendirmesini yapmıştır.

Öne Çıkanlar
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
Son Haberler
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 47 yıl hapis istemi Güncel
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 47 yıl hapis istemi
Akit binasındaki skandal ortaya çıktı: Yangına sebep olan kiracı imalathane ruhsatsız çalışıyormuş Güncel
Akit binasındaki skandal ortaya çıktı: Yangına sebep olan kiracı imalathane ruhsatsız çalışıyormuş
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Pınar Altuğ isyan etti. Telefonuna gelen mesajla çileden çıktı Magazin
Pınar Altuğ isyan etti. Telefonuna gelen mesajla çileden çıktı
Teknoloji bağımlığının büyük zararı ortaya çıktı Sağlık
Teknoloji bağımlığının büyük zararı ortaya çıktı
Motorinde bu gece olanlar olacak. Şaka gibi indirim rötar yaptı Ekonomi
Motorinde bu gece olanlar olacak. Şaka gibi indirim rötar yaptı
Nisanda fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu Ekonomi
Nisanda fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu