Her yıl 3 Mayıs’ta kutlanan Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944’te gerçekleşen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasına dayanmaktadır. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız – Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan “Ankara Nümayışı”‘nı anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını almıştır.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

3 Mayıs Türkçülük Günü ise Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944'teki duruşması sonrasında yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıktı.

Türk siyasetinde önde gelen 23 isim 7 Eylül 1944'te başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar süren dönemde, Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla yargılandı.

3 Mayıs Türkçülük Günü, "Ankara Nümayişi"ni anmak için ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan tarafından kutlandı.

3 Mayıs, önemli bir siyasi çıkış olarak kabul ediliyor. Çünkü, Türkçülük ve Türkçüler dergi sayfalarından sıyrılıp bir 'taraf' olarak kendilerini göstermişlerdir.

Hüseyin Nihal Atsız ise 3 Mayıs hakkında, "3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebî ve ilmî sınırları pek aşmayan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayısı’nda birdenbire hareket oluverdi... Önümüzdeki yüzyılın tarafsız tarihçileri 3 Mayıs’ın bir dönüm noktası olduğunu elbette teslim edeceklerdir.” değerlendirmesini yapmıştır.